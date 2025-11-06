פיצוי מהנדס תוכנה in Denmark ב-Microsoft נע בין DKK 605K ל-year עבור 59 לבין DKK 1.72M ל-year עבור 65. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Denmark מגיעה ל-DKK 1.16M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Microsoft. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
SDE
DKK 605K
DKK 524K
DKK 43.6K
DKK 37.1K
60
DKK 724K
DKK 590K
DKK 86.3K
DKK 47.1K
SDE II
DKK 797K
DKK 642K
DKK 85.6K
DKK 69.4K
62
DKK 890K
DKK 671K
DKK 134K
DKK 84.1K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)
20%
שנה 1
20%
שנה 2
20%
שנה 3
20%
שנה 4
20%
שנה 5
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:
20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
