פיצוי מהנדס תוכנה in Denmark ב-Microsoft נע בין DKK 605K ל-year עבור 59 לבין DKK 1.72M ל-year עבור 65. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Denmark מגיעה ל-DKK 1.16M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Microsoft. עדכון אחרון: 11/6/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס SDE 59 ( רמת כניסה ) DKK 605K DKK 524K DKK 43.6K DKK 37.1K 60 DKK 724K DKK 590K DKK 86.3K DKK 47.1K SDE II 61 DKK 797K DKK 642K DKK 85.6K DKK 69.4K 62 DKK 890K DKK 671K DKK 134K DKK 84.1K צפה 9 רמות נוספות

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 חלופי 2 חלופי 3 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 25.00 % שנתי ) Sometimes a 5 year schedule 20 % שנה 1 20 % שנה 2 20 % שנה 3 20 % שנה 4 20 % שנה 5 סוג מניות RSU בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים: 20 % בוקע ב 1st - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 2nd - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 3rd - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 4th - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 5th - שנה ( 20.00 % שנתי ) Sometimes a 5 year schedule 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 6.25 % רבעוני ) Sometimes a 5 year schedule 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי ) Sometimes a 5 year schedule

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Microsoft ?

