חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-Microsoft in Switzerland עומדת על תגמול כולל שנתי של CHF 261,794. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.