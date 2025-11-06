ספריית חברות
Microsoft
Microsoft מכירות שכר בPhiladelphia Area

פיצוי מכירות in Philadelphia Area ב-Microsoft נע בין $275K ל-year עבור 63 לבין $415K ל-year עבור 65. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Philadelphia Area מגיעה ל-$306K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Microsoft.

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
59
$ --
$ --
$ --
$ --
60
$ --
$ --
$ --
$ --
61
$ --
$ --
$ --
$ --
62
$ --
$ --
$ --
$ --
הגשות שכר אחרונות
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

Sometimes a 5 year schedule

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)

Sometimes a 5 year schedule

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

Sometimes a 5 year schedule

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Sometimes a 5 year schedule



כותרות כלולות

נציג מכירות שטח

מנהל מכירות שטח

מנהל לקוח

מנהל חשבון

מהנדס הצלחת לקוח

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-Microsoft in Philadelphia Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $490,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Microsoft עבור תפקיד מכירות in Philadelphia Area הוא $216,600.

משאבים נוספים