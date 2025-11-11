ספריית חברות
Microsoft
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מכירות
  • 63
  • Russia

מכירות דרגה

63

דרגות ב Microsoft

השווה דרגות
  1. 59
  2. 60
  3. 61
    4. הצג 9 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
RUB 118,230
משכורת בסיס
RUB 6,631,004
הקצאת מניות ()
RUB 1,439,843
בונוס
RUB 1,669,532
Microsoft logo
+RUB 19.77M
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.33M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.88M
Verily logo
+RUB 1.81M
Don't get lowballed
הגשות השכר האחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Microsoft

חברות קשורות

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים