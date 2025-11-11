ספריית חברות
Microsoft
  • שכר
  • מכירות
  • 63
  • Brazil

מכירות דרגה

63

דרגות ב Microsoft

  1. 59
  2. 60
  3. 61
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
R$113,552
משכורת בסיס
R$402,614
הקצאת מניות ()
R$115,691
בונוס
R$102,825
Microsoft logo
+R$1.31M
Block logo
+R$317K
Robinhood logo
+R$487K
Stripe logo
+R$109K
Datadog logo
+R$191K
Verily logo
+R$120K
הגשות השכר האחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
