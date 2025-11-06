חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכירות ב-Microsoft in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$408,495. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.