עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • מנהל תוכנית
  • 62
  • Canada

מנהל תוכנית דרגה

62

דרגות ב Microsoft

השווה דרגות
  1. Program Manager I59
  2. 60
  3. Program Manager II61
    4. הצג 6 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
CA$112,342
משכורת בסיס
CA$134,955
הקצאת מניות ()
CA$10,844
בונוס
CA$11,255
הגשות השכר האחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
ייצא נתונים
  ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים