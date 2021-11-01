ספריית חברות
Metrolinx משכורות

המשכורת של Metrolinx נעה בין $54,608 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט פיננסי ברמה הנמוכה לבין $113,821 עבור מהנדס אזרחי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Metrolinx. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $76.5K
אנליסט עסקי
$70.8K
מהנדס אזרחי
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

אנליסט נתונים
$63.8K
מדען נתונים
$73.9K
אנליסט פיננסי
$54.6K
מהנדס חומרה
$101K
יועץ ניהולי
$79.4K
כותב טכני
$79.1K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Metrolinx הוא מהנדס אזרחי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $113,821. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Metrolinx הוא $76,455.

משאבים נוספים