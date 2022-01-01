ספריית חברות
Meritage Homes משכורות

המשכורת של Meritage Homes נעה בין $81,600 בפיצוי כולל בשנה עבור מגייס ברמה הנמוכה לבין $84,575 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Meritage Homes. עודכן לאחרונה: 11/27/2025

מגייס
$81.6K
מהנדס תוכנה
$84.6K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Meritage Homes הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $84,575. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Meritage Homes הוא $83,088.

