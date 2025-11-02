ספריית חברות
Mercury
  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה

  • כל שכר מנהל הנדסת תוכנה

Mercury מנהל הנדסת תוכנה שכר

פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-Mercury מגיע ל-$260K ל-year עבור IC3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$270K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercury.

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 2 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

16.67%

שנה 1

16.67%

שנה 2

16.67%

שנה 3

16.67%

שנה 4

16.67%

שנה 5

16.67%

שנה 6

סוג מניות
RSU

בMercury, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 6 שנים:

  • 16.67% בוקע ב 1st-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 2nd-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 3rd-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 4th-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 5th-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 6th-שנה (16.67% שנתי)

7 years post-termination exercise window.



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Mercury in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $620,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mercury עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in United States הוא $297,000.

