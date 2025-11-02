Mercury מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Mercury נע בין $132K ל-year עבור IC1 לבין $293K ל-year עבור IC4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$214K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercury. עדכון אחרון: 11/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה הוסף תגמול השווה רמות

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

הגשות שכר אחרונות

​ מסנן טבלה הרשמה להתראות הוסף הוסף תגמול הוסף תגמול

חברה מיקום | תאריך שם הדרגה תג שנות ניסיון סה״כ / בחברה תגמול כולל ( USD ) בסיס | מניות (שנתי) | בונוס לא נמצאו נתוני שכר Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

משאבי אנוש / גיוס? צור הצעה אינטראקטיבית

לוח זמני הבשלה עיקרי 16.67 % שנה 1 16.67 % שנה 2 16.67 % שנה 3 16.67 % שנה 4 16.67 % שנה 5 16.67 % שנה 6 סוג מניות RSU בMercury, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 6 שנים: 16.67 % בוקע ב 1st - שנה ( 16.67 % שנתי )

16.67 % בוקע ב 2nd - שנה ( 16.67 % שנתי )

16.67 % בוקע ב 3rd - שנה ( 16.67 % שנתי )

16.67 % בוקע ב 4th - שנה ( 16.67 % שנתי )

16.67 % בוקע ב 5th - שנה ( 16.67 % שנתי )

16.67 % בוקע ב 6th - שנה ( 16.67 % שנתי ) 7 years post-termination exercise window.

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Mercury ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות הגש כותרת חדשה