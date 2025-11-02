ספריית חברות
Mercury
Mercury מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Mercury נע בין $132K ל-year עבור IC1 לבין $293K ל-year עבור IC4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$214K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercury. עדכון אחרון: 11/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
IC1
(רמת כניסה)
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
צפה 2 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

16.67%

שנה 1

16.67%

שנה 2

16.67%

שנה 3

16.67%

שנה 4

16.67%

שנה 5

16.67%

שנה 6

סוג מניות
RSU

בMercury, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 6 שנים:

  • 16.67% בוקע ב 1st-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 2nd-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 3rd-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 4th-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 5th-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 6th-שנה (16.67% שנתי)

7 years post-termination exercise window.



כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Mercury in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $303,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mercury עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $213,800.

משאבים נוספים