הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in United States ב-Mercury נע בין $71.3K לבין $101K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercury. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$81K - $95.9K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$71.3K$81K$95.9K$101K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

16.67%

שנה 1

16.67%

שנה 2

16.67%

שנה 3

16.67%

שנה 4

16.67%

שנה 5

16.67%

שנה 6

סוג מניות
RSU

בMercury, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 6 שנים:

  • 16.67% בוקע ב 1st-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 2nd-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 3rd-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 4th-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 5th-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 6th-שנה (16.67% שנתי)

7 years post-termination exercise window.



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-Mercury in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $101,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mercury עבור תפקיד מכירות in United States הוא $71,280.

