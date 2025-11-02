Mercury מגייס שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מגייס in United States ב-Mercury נע בין $113K לבין $155K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercury. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע $123K - $146K United States טווח שכיח טווח אפשרי $113K $123K $146K $155K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 16.67 % שנה 1 16.67 % שנה 2 16.67 % שנה 3 16.67 % שנה 4 16.67 % שנה 5 16.67 % שנה 6 סוג מניות RSU בMercury, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 6 שנים: 16.67 % בוקע ב 1st - שנה ( 16.67 % שנתי )

16.67 % בוקע ב 2nd - שנה ( 16.67 % שנתי )

16.67 % בוקע ב 3rd - שנה ( 16.67 % שנתי )

16.67 % בוקע ב 4th - שנה ( 16.67 % שנתי )

16.67 % בוקע ב 5th - שנה ( 16.67 % שנתי )

16.67 % בוקע ב 6th - שנה ( 16.67 % שנתי ) 7 years post-termination exercise window.

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Mercury ?

