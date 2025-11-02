ספריית חברות
Mercury
פיצוי פיתוח עסקי in United States ב-Mercury מגיע ל-$150K ל-year עבור IC2. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercury. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$169K - $193K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$149K$169K$193K$212K
טווח שכיח
טווח אפשרי
ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
לוח זמני הבשלה

16.67%

שנה 1

16.67%

שנה 2

16.67%

שנה 3

16.67%

שנה 4

16.67%

שנה 5

16.67%

שנה 6

סוג מניות
RSU

בMercury, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 6 שנים:

  • 16.67% בוקע ב 1st-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 2nd-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 3rd-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 4th-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 5th-שנה (16.67% שנתי)

  • 16.67% בוקע ב 6th-שנה (16.67% שנתי)

7 years post-termination exercise window.



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור פיתוח עסקי ב-Mercury in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $212,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mercury עבור תפקיד פיתוח עסקי in United States הוא $149,400.

