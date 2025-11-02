פיצוי פיתוח עסקי in United States ב-Mercury מגיע ל-$150K ל-year עבור IC2. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercury. עדכון אחרון: 11/2/2025
השכר הכולל הממוצע
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
שנה 1
16.67%
שנה 2
16.67%
שנה 3
16.67%
שנה 4
16.67%
שנה 5
16.67%
שנה 6
בMercury, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 6 שנים:
16.67% בוקע ב 1st-שנה (16.67% שנתי)
16.67% בוקע ב 2nd-שנה (16.67% שנתי)
16.67% בוקע ב 3rd-שנה (16.67% שנתי)
16.67% בוקע ב 4th-שנה (16.67% שנתי)
16.67% בוקע ב 5th-שנה (16.67% שנתי)
16.67% בוקע ב 6th-שנה (16.67% שנתי)
7 years post-termination exercise window.