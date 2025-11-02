פיצוי מנהל תוכנית טכנית in United States ב-Mercari מגיע ל-$113K ל-year עבור MG4. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercari. עדכון אחרון: 11/2/2025
השכר הכולל הממוצע
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
בMercari, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (8.32% רבעוני)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)
33.3% בוקע ב 3rd-שנה (8.32% רבעוני)