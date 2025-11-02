ספריית חברות
Mercari
Mercari מנהל תוכנית טכנית שכר

פיצוי מנהל תוכנית טכנית in United States ב-Mercari מגיע ל-$113K ל-year עבור MG4. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercari. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$190K - $216K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$165K$190K$216K$241K
טווח שכיח
טווח אפשרי
ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
צפה 2 רמות נוספות
לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בMercari, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (8.32% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית טכנית ב-Mercari in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $240,917. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mercari עבור תפקיד מנהל תוכנית טכנית in United States הוא $165,375.

