פיצוי מהנדס תוכנה in Japan ב-Mercari נע בין ¥7.47M ל-year עבור MG1 לבין ¥14.2M ל-year עבור MG4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Japan מגיעה ל-¥12.22M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercari. עדכון אחרון: 11/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
בMercari, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (8.32% רבעוני)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)
33.3% בוקע ב 3rd-שנה (8.32% רבעוני)
