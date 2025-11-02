ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in Japan ב-Mercari נע בין ¥8.22M לבין ¥11.45M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercari. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
טווח שכיח
טווח אפשרי
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בMercari, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (8.32% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Mercari in Japan עומדת על תגמול כולל שנתי של ¥11,448,013. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mercari עבור תפקיד מדען נתונים in Japan הוא ¥8,219,087.

