הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in Japan ב-Mercari נע בין ¥8.22M לבין ¥11.45M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercari. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע ¥8.81M - ¥10.37M Japan טווח שכיח טווח אפשרי ¥8.22M ¥8.81M ¥10.37M ¥11.45M טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 33.3 % שנה 1 33.3 % שנה 2 33.3 % שנה 3 סוג מניות RSU בMercari, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33.3 % בוקע ב 1st - שנה ( 8.32 % רבעוני )

33.3 % בוקע ב 2nd - שנה ( 8.32 % רבעוני )

33.3 % בוקע ב 3rd - שנה ( 8.32 % רבעוני )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Mercari ?

