חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Mercari in Japan עומדת על תגמול כולל שנתי של ¥11,178,107. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.