Mercari
Mercari אנליסט נתונים שכר

פיצוי אנליסט נתונים in Japan ב-Mercari מגיע ל-¥8.74M ל-year עבור MG3. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercari. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
טווח שכיח
טווח אפשרי
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
טווח שכיח
טווח אפשרי
ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בMercari, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (8.32% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Mercari in Japan עומדת על תגמול כולל שנתי של ¥11,178,107. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mercari עבור תפקיד אנליסט נתונים in Japan הוא ¥7,834,229.

משאבים נוספים