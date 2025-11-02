פיצוי אנליסט נתונים in Japan ב-Mercari מגיע ל-¥8.74M ל-year עבור MG3. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercari. עדכון אחרון: 11/2/2025
השכר הכולל הממוצע
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
בMercari, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (8.32% רבעוני)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)
33.3% בוקע ב 3rd-שנה (8.32% רבעוני)