הפיצוי הכולל הממוצע של ראש צוות in India ב-Mercari נע בין ₹15.76M לבין ₹21.58M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercari. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

₹17.07M - ₹20.26M
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.58M
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בMercari, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (8.32% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור ראש צוות ב-Mercari in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹21,576,576. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mercari עבור תפקיד ראש צוות in India הוא ₹15,760,281.

