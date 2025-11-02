Mercari אנליסט עסקי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט עסקי in United States ב-Mercari נע בין $210K לבין $293K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mercari. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע $225K - $265K United States טווח שכיח טווח אפשרי $210K $225K $265K $293K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד אנליסט עסקי דיווחים ב Mercari כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה עיקרי 33.3 % שנה 1 33.3 % שנה 2 33.3 % שנה 3 סוג מניות RSU בMercari, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33.3 % בוקע ב 1st - שנה ( 8.32 % רבעוני )

33.3 % בוקע ב 2nd - שנה ( 8.32 % רבעוני )

33.3 % בוקע ב 3rd - שנה ( 8.32 % רבעוני )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Mercari ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות אנליסט עסקי מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.