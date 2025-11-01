ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in Israel ב-Melio Payments מגיעה ל-₪597K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Melio Payments. עדכון אחרון: 11/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
סה״כ לשנה
₪597K
דרגה
-
משכורת בסיס
₪597K
Stock (/yr)
₪0
בונוס
₪0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Melio Payments?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בMelio Payments, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Melio Payments in Israel עומדת על תגמול כולל שנתי של ₪647,996. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Melio Payments עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in Israel הוא ₪584,965.

