Melio Payments מנהל מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in Israel ב-Melio Payments נע בין ₪715K לבין ₪975K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Melio Payments. עדכון אחרון: 11/1/2025

השכר הכולל הממוצע ₪765K - ₪925K Israel טווח שכיח טווח אפשרי ₪715K ₪765K ₪925K ₪975K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בMelio Payments, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Melio Payments ?

