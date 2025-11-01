ספריית חברות
Melio Payments
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
Melio Payments אנליסט פיננסי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט פיננסי in Israel ב-Melio Payments נע בין ₪202K לבין ₪288K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Melio Payments. עדכון אחרון: 11/1/2025

השכר הכולל הממוצע

₪232K - ₪271K
Israel
טווח שכיח
טווח אפשרי
₪202K₪232K₪271K₪288K
טווח שכיח
טווח אפשרי

Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בMelio Payments, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-Melio Payments in Israel עומדת על תגמול כולל שנתי של ₪288,493. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Melio Payments עבור תפקיד אנליסט פיננסי in Israel הוא ₪202,192.

משאבים נוספים