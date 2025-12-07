ספריית חברות
Meituan
Meituan מנהל פרויקט שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in China ב-Meituan נע בין CN¥997K לבין CN¥1.42M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Meituan. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$158K - $180K
China
טווח שכיח
טווח אפשרי
$140K$158K$180K$199K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Meituan?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-Meituan in China עומדת על תגמול כולל שנתי של CN¥1,418,118. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Meituan עבור תפקיד מנהל פרויקט in China הוא CN¥997,490.

משאבים נוספים

