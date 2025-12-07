ספריית חברות
Meituan
Meituan מהנדס חומרה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס חומרה in China ב-Meituan נע בין CN¥403K לבין CN¥587K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Meituan. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$64.9K - $73.9K
China
טווח שכיח
טווח אפשרי
$56.5K$64.9K$73.9K$82.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Meituan?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Meituan in China עומדת על תגמול כולל שנתי של CN¥586,876. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Meituan עבור תפקיד מהנדס חומרה in China הוא CN¥402,855.

משאבים נוספים

