הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול עסקי ב-Meituan נע בין $73K לבין $104K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Meituan. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$82.7K - $94.2K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$73K$82.7K$94.2K$104K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Meituan?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור תפעול עסקי ב-Meituan עומדת על תגמול כולל שנתי של $103,840. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Meituan עבור תפקיד תפעול עסקי הוא $73,040.

