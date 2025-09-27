ספריית חברות
Medallion
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מכירות

  • כל שכר מכירות

Medallion מכירות שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מכירות in United States ב-Medallion מגיעה ל-$210K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Medallion. עדכון אחרון: 9/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Medallion
Account Executive
Denver, CO
סה״כ לשנה
$105K
דרגה
-
משכורת בסיס
$105K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Medallion?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בMedallion, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מכירות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מכירות at Medallion in United States sits at a yearly total compensation of $275,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Medallion for the מכירות role in United States is $105,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Medallion

חברות קשורות

  • Spotify
  • Apple
  • Tesla
  • Lyft
  • Airbnb
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים