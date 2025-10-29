ספריית חברות
Medallia
Medallia מנהל תוכנית טכנית שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל תוכנית טכנית in United States ב-Medallia מגיעה ל-A$351K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Medallia. עדכון אחרון: 10/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
סה״כ לשנה
A$351K
דרגה
L6
משכורת בסיס
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
בונוס
A$30.8K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Medallia?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית טכנית ב-Medallia in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של A$439,185. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Medallia עבור תפקיד מנהל תוכנית טכנית in United States הוא A$343,643.

