חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל פתרונות ב-Medallia in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $275,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.