חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United States ב-Measurabl מגיעה ל-$203K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Measurabl. עדכון אחרון: 9/26/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Measurabl
Software Engineer
San Francisco, CA
סה״כ לשנה
$203K
דרגה
Staff
משכורת בסיס
$200K
Stock (/yr)
$2.5K
בונוס
$0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
15 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Measurabl?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Measurabl

