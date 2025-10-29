ספריית חברות
McKinsey
McKinsey אדריכל פתרונות שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אדריכל פתרונות in United States ב-McKinsey מגיעה ל-$277K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של McKinsey. עדכון אחרון: 10/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
McKinsey
Solution Architect
hidden
סה״כ לשנה
$277K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
$237K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$40K
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
11+ שנים
מה הן דרגות הקריירה ב McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל פתרונות ב-McKinsey in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $293,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-McKinsey עבור תפקיד אדריכל פתרונות in United States הוא $255,000.

