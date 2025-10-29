ספריית חברות
McKinsey
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

McKinsey מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-McKinsey נע בין $131K ל-year עבור Junior Engineer לבין $293K ל-year עבור Principal Architect I. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$185K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של McKinsey. עדכון אחרון: 10/29/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Engineer
(רמת כניסה)
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב McKinsey?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-McKinsey in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $292,933. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-McKinsey עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $175,000.

