חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט אבטחת מידע ב-McKinsey מגיעה ל-$140K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של McKinsey. עדכון אחרון: 10/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
McKinsey
Senior Analyst
Washington, DC
סה״כ לשנה
$140K
דרגה
-
משכורת בסיס
$140K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט אבטחת מידע ב-McKinsey עומדת על תגמול כולל שנתי של $218,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-McKinsey עבור תפקיד אנליסט אבטחת מידע הוא $140,000.

