חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מגייס ב-McKinsey in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $303,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.