פיצוי מנהל מוצר in United States ב-McKinsey נע בין $205K ל-year עבור Product Manager לבין $238K ל-year עבור Principal. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$217K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של McKinsey. עדכון אחרון: 10/29/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
