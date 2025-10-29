פיצוי יועץ ניהולי in United States ב-McKinsey נע בין $121K ל-year עבור Business Analyst לבין $388K ל-year עבור Partner. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$245K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של McKinsey. עדכון אחרון: 10/29/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
לא נמצאו נתוני שכר
