ספריית חברות
McKinsey
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • יועץ ניהולי

  • כל שכר יועץ ניהולי

McKinsey יועץ ניהולי שכר

פיצוי יועץ ניהולי in United States ב-McKinsey נע בין $121K ל-year עבור Business Analyst לבין $388K ל-year עבור Partner. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$245K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של McKinsey. עדכון אחרון: 10/29/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
צפה 4 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום
מה הן דרגות הקריירה ב McKinsey?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות יועץ ניהולי מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור יועץ ניהולי ב-McKinsey in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $451,254. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-McKinsey עבור תפקיד יועץ ניהולי in United States הוא $247,500.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור McKinsey

חברות קשורות

  • BCG
  • Chatham Financial
  • Accela
  • Axoni
  • Balyasny Asset Management L.P.
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים