McKinsey
McKinsey טכנולוג מידע שכר

חבילת הפיצוי החציונית של טכנולוג מידע ב-McKinsey מגיעה ל-$230K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של McKinsey. עדכון אחרון: 10/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
McKinsey
Information Technologist (IT)
סה״כ לשנה
$230K
דרגה
-
משכורת בסיס
$190K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$40K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
13 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב McKinsey?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע ב-McKinsey עומדת על תגמול כולל שנתי של $318,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-McKinsey עבור תפקיד טכנולוג מידע הוא $228,000.

משרות מובילות

