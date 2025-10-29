ספריית חברות
McKinsey
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

McKinsey מדען נתונים שכר

פיצוי מדען נתונים in United States ב-McKinsey נע בין $152K ל-year עבור Data Scientist לבין $248K ל-year עבור Principal. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$170K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של McKinsey. עדכון אחרון: 10/29/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס




מה הן דרגות הקריירה ב McKinsey?

כותרות כלולות

אינפורמטיקה רפואית

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-McKinsey in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $327,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-McKinsey עבור תפקיד מדען נתונים in United States הוא $170,000.

משאבים נוספים