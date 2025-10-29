פיצוי אנליסט עסקי in United States ב-McKinsey נע בין $124K ל-year עבור Business Analyst לבין $250K ל-year עבור Engagement Manager. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$134K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של McKinsey. עדכון אחרון: 10/29/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
