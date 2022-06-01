ספריית חברות
MCI
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

MCI משכורות

המשכורת של MCI נעה בין $21,882 בפיצוי כולל בשנה עבור תפעול שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $116,288 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של MCI. עודכן לאחרונה: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
תפעול שירות לקוחות
$21.9K
יועץ ניהולי
$44.3K
מהנדס מכונות
$51.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
מהנדס תוכנה
$116K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-MCI הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $116,288. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-MCI הוא $47,731.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור MCI

חברות קשורות

  • Databricks
  • Google
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Square
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים