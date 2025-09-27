ספריית חברות
McGraw Hill
  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה

  • כל שכר מנהל הנדסת תוכנה

McGraw Hill מנהל הנדסת תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-McGraw Hill מגיעה ל-$213K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של McGraw Hill. עדכון אחרון: 9/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
McGraw Hill
Software Engineering Manager
Washington, DC
סה״כ לשנה
$213K
דרגה
-
משכורת בסיס
$196K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$17K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
13 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב McGraw Hill?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-McGraw Hill in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $226,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-McGraw Hill עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in United States הוא $207,000.

