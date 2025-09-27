ספריית חברות
McGraw Hill
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

McGraw Hill מעצב מוצר שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מעצב מוצר in United States ב-McGraw Hill מגיעה ל-$100K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של McGraw Hill. עדכון אחרון: 9/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
McGraw Hill
Product Designer
hidden
סה״כ לשנה
$100K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
$100K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב McGraw Hill?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מעצב מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-McGraw Hill in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $110,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-McGraw Hill עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $94,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור McGraw Hill

חברות קשורות

  • Tesla
  • Netflix
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים