ספריית חברות
McGraw Hill
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

McGraw Hill משכורות

המשכורת של McGraw Hill נעה בין $10,816 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $213,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של McGraw Hill. עודכן לאחרונה: 9/15/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $138K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מעצב מוצר
Median $100K
מנהל מוצר
Median $120K

חוקר UX
Median $100K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $213K
מדען נתונים
$184K
שיווק
$180K
מכירות
$10.8K
מנהל תוכנית טכנית
$185K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-McGraw Hill הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $213,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-McGraw Hill הוא $137,500.

משאבים נוספים