חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-MBition in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €94,368. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.