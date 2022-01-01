ספריית חברות
Mazars
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Mazars משכורות

המשכורת של Mazars נעה בין $12,060 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $112,435 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Mazars. עודכן לאחרונה: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
רואה חשבון
$47.2K
מדען נתונים
$112K
אנליסט פיננסי
$58.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
משאבי אנוש
$12.1K
משפטי
$45.6K
יועץ ניהולי
$80.4K
תפעול שיווק
$34.2K
מעצב מוצר
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
מהנדס תוכנה
$56K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Mazars הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $112,435. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mazars הוא $51,585.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Mazars

חברות קשורות

  • 10Pearls
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • AlphaSense
  • HackerRank
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים