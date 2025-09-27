ספריית חברות
Mavenir
Mavenir מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in India ב-Mavenir מגיעה ל-₹1.87M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mavenir. עדכון אחרון: 9/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Mavenir
Senior Software Engineer
Gurgaon, HR, India
סה״כ לשנה
₹1.87M
דרגה
L3
משכורת בסיס
₹1.87M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Mavenir?

₹13.95M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Mavenir in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,413,850. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mavenir עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹1,866,043.

משרות מובילות

