Mantle
Mantle משכורות

המשכורת של Mantle נעה בין $150,750 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס בקרה ברמה הנמוכה לבין $245,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Mantle. עודכן לאחרונה: 9/15/2025

$160K

מהנדס בקרה
$151K
משאבי אנוש
$174K
מהנדס תוכנה
$245K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Mantle הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $245,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mantle הוא $174,125.

משאבים נוספים