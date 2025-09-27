ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של חוקר UX in United States ב-Mailchimp נע בין $105K לבין $152K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mailchimp. עדכון אחרון: 9/27/2025

השכר הכולל הממוצע

$119K - $138K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$105K$119K$138K$152K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בMailchimp, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí חוקר UX tại Mailchimp in United States có tổng thu nhập hàng năm là $152,345. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Mailchimp cho vị trí חוקר UX in United States là $104,977.

