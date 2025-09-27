ספריית חברות
Mailchimp
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • ארכיטקט פתרונות

  • כל שכר ארכיטקט פתרונות

Mailchimp ארכיטקט פתרונות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של ארכיטקט פתרונות in Canada ב-Mailchimp נע בין CA$171K לבין CA$249K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mailchimp. עדכון אחרון: 9/27/2025

השכר הכולל הממוצע

CA$197K - CA$224K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד ארכיטקט פתרונות דיווחים ב Mailchimp כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

CA$226K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בMailchimp, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות ארכיטקט פתרונות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור ארכיטקט פתרונות ב-Mailchimp in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$249,443. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mailchimp עבור תפקיד ארכיטקט פתרונות in Canada הוא CA$171,228.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Mailchimp

חברות קשורות

  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Envoy
  • Lattice
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים