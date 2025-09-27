פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Mailchimp נע בין $149K ל-year עבור Engineer II לבין $291K ל-year עבור Staff Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$218K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mailchimp. עדכון אחרון: 9/27/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMailchimp, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
